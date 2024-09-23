Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7001 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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