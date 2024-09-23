5 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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