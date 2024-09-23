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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2256 RUB
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7001 RUB
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе CNG - October 18, 2023
Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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