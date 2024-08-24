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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1133 проданному на аукционе The New York Sale за 4250 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1117 $
Цена в валюте аукциона 959 EUR
Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
858 $
Цена в валюте аукциона 723 EUR
Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2016
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF45
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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