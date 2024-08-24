Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1133 проданному на аукционе The New York Sale за 4250 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Дата 30 апреля 2020
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Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF30
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Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
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Дата 1 декабря 2019
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Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF25 BN RNGA
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Дата 16 февраля 2019
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Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF35
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Дата 27 сентября 2016
Сохранность VF25
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Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF45
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность VF
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