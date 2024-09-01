Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1767 года "Сибирская монета". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Сибирская монета". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
937 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1048 $
Цена в валюте аукциона 63420 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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