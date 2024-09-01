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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1767 года "Сибирская монета". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1767 года "Сибирская монета" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1767 года "Сибирская монета" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Сибирская монета". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
937 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1048 $
Цена в валюте аукциона 63420 RUB
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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