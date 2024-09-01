5 копеек 1767 года "Сибирская монета". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Сибирская монета". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность AU (6) XF (5) VF (18) F (3) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (2) VF35 (2) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (1) BN (1) Сервис RNGA (1)

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