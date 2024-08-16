Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
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