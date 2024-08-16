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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
633 $
Цена в валюте аукциона 633 USD
Где купить?
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность SP64 RB PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1778 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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