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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
3582 $
Цена в валюте аукциона 3200 CHF
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS65
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 23, 2018
Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS65
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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