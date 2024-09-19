Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
3582 $
Цена в валюте аукциона 3200 CHF
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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