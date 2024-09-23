5 копеек 1780 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1780 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Империя за 11000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.

Сохранность UNC (66) AU (125) XF (105) VF (99) Нет оценки (59) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (7) MS62 (17) MS61 (14) MS60 (4) AU58 (11) AU55 (21) AU53 (10) AU50 (19) XF45 (10) XF40 (8) VF35 (5) DETAILS (4) RB (3) BN (61) Сервис CGC (10) RNGA (3) ННР (17) NGC (32) PCGS (12)

Продавец Все фирмы

Arcas Numismatics LTD (1)

Auction World (1)

AURORA (54)

BAC (3)

Cayón (1)

CNG (6)

Coinhouse (2)

Coins.ee (50)

CoinsNB (1)

COINSNET (3)

COINSTORE (4)

Goldberg (2)

Haljak Coin Auction (12)

Heritage (10)

HERVERA (3)

Ibrahim's Collectibles (1)

Katz (44)

Künker (2)

Lucernae Numismática (1)

MARCINIAK (3)

MUNZE (21)

Münzenonline (2)

Naumann (1)

Niemczyk (7)

Numedux (2)

Numimarket (3)

Numis.be (1)

Numisbalt (18)

Numismática Leilões (1)

Numismatica Luciani (1)

Rare Coins (11)

Rauch (7)

Rhenumis (1)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (39)

Soler y Llach (3)

Stack's (1)

Status International (1)

Stephen Album (1)

Universum Coins GmbH (1)

VAuctions (5)

Via (6)

VL Nummus (4)

WCN (5)

WDA - MiM (4)

Wójcicki (5)

Александр (20)

Денга1700 (1)

Империя (11)

Имперская монета (48)

Монеты и Медали (1)

НИКО (1)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (14)