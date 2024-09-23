Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1780 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 51,007,040
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (456)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1780 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Империя за 11000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.
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Сохранность (слабы)
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