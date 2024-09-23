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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1780 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1780 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1780 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 51,007,040

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (456)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1780 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Империя за 11000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU53 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF45 CGC
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1780 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1780 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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