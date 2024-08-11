2 копейки 1780 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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