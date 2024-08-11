Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1780 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1996 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
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