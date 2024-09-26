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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1780 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1780 года СПБ ИЗ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1780 года СПБ ИЗ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,860,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (861)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1780 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе ANTIUM AURUM - May 22, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Numedux - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1780 СПБ ИЗ на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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