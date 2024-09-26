Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1780 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,860,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (861)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1780 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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