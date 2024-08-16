Денга 1780 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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