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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1780 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1780 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1780 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Россия Денга 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Россия Денга 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
1056 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Россия Денга 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63
Цена
Россия Денга 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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