Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1780 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
1056 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Где продать?
Для продажи Денга 1780 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск