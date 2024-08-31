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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1780 года СПБ ИЗ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1780 года СПБ ИЗ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1780 года СПБ ИЗ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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