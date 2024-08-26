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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1780 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1780 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1780 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 72,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1780 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9545 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Frühwald - July 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Stack's - January 17, 2022
Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия 10 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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