Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1780 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 72,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1780 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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