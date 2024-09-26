Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1780 года. Обозначение даты "178". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Обозначение даты "178". Новодел
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