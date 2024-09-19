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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1780 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1780 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1780 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4644 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1939 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 2 копейки 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1780 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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