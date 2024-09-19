Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1780 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4644 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1939 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS61 BN ННР
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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