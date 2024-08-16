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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1780 года. Обозначение даты "178". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Обозначение даты "178". Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1780 года Обозначение даты "178" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1780 года Обозначение даты "178" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1780 года. Обозначение даты "178". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1780 (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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