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Пробные 2 копейки 1780 года. Обозначение даты "178". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Обозначение даты "178". Новодел
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1780 года. Обозначение даты "178". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
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