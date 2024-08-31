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10 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (232) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Numisbalt за 1450 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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