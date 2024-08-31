Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (232) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Numisbalt за 1450 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Где продать?
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