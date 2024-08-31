10 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Numisbalt за 1450 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

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