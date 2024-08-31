Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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