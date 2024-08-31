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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
4928 $
Цена в валюте аукциона 4500 CHF
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Знак - November 18, 2016
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Знак - November 18, 2016
Продавец Знак
Дата 18 ноября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
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Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1764 "Сибирская монета" на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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