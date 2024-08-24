10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе AURORA за 60000 RUB. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность AU (6) XF (4) VF (10) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (2) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) BN (4) Сервис ННР (2) RNGA (2)

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