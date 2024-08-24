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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе AURORA за 60000 RUB. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - September 28, 2016
Продавец AURORA
Дата 28 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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