Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе AURORA за 60000 RUB. Торги состоялись 20 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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