10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Русское Наследие за 4500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) BN (1) Сервис RNGA (1)