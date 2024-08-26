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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Русское Наследие за 4500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS65 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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