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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе AURORA за 550000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (4)
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Россия 10 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Россия 10 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
6148 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Россия 10 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
4392 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия 10 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Россия 10 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Россия 10 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Россия 10 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе CNG - January 9, 2019
Продавец CNG
Дата 9 января 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 25, 1998
Россия 10 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 25, 1998
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 сентября 1998
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1778 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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