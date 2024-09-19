Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе AURORA за 550000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
6148 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
4392 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Продавец CNG
Дата 9 января 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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