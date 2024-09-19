10 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе AURORA за 550000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.

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