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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7427 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 750 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 14250 RUB
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18248 RUB
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе CNG - September 13, 2023
Продавец CNG
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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