Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7427 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 750 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 14250 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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