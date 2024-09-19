Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1781 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (402)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1781 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4645 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3878 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 21600 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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