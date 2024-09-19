10 копеек 1781 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1781 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4645 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3878 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность UNC (96) AU (110) XF (103) VF (65) F (2) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (12) MS63 (23) MS62 (33) MS61 (12) MS60 (5) AU58 (22) AU55 (15) AU53 (6) AU50 (7) XF45 (18) XF40 (10) VF35 (4) VF30 (2) VF25 (2) F12 (1) DETAILS (3) BN (96) Сервис ННР (15) NGC (61) RNGA (21) PCGS (15) CGC (2)

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