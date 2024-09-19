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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1781 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1781 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1781 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (402)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1781 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4645 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3878 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 21600 RUB
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F12
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1781 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1781 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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