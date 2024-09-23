Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (8)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (7)
- Felzmann (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (3)
- HAYNAULT (1)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Katz (16)
- Künker (4)
- Luxcoins (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (19)
- Rauch (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (3)
- Александр (14)
- Империя (7)
- Имперская монета (8)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (13)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
3348 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск