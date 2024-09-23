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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
3348 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU50 BN ННР
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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