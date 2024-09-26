Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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