10 копеек 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2019.

Сохранность UNC (2) AU (9) XF (20) VF (21) F (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (2) XF40 (2) VF35 (6) VF30 (1) VF25 (1) F15 (3) DETAILS (1) BN (3) Сервис NGC (3) ННР (1) PCGS (1)

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