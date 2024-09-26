Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • AURORA (4)
  • Baldwin's (1)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Coins.ee (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (1)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (16)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Александр (7)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (4)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1768 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск