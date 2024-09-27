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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
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Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 2585 USD
Россия 10 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS65
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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