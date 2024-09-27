Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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