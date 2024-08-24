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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1766 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1766 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1766 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1766 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64
Цена
1850 $
Цена в валюте аукциона 1850 USD
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 копеек 1766 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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