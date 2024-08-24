Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1766 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1766 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64
Цена
1850 $
Цена в валюте аукциона 1850 USD
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Где продать?
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