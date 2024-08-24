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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1904 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1093 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS67 BN PCGS
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 1093 USD
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 10 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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