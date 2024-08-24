10 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1904 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1093 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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