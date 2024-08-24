Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1767 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Александр (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск