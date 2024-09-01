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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1767 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1767 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1767 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8398 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9100 RUB
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Stack's - October 14, 2021
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1767 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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