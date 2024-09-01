5 копеек 1767 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8398 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность AU (2) XF (16) VF (15) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (2) VF30 (3) DETAILS (1) BN (6) Сервис NGC (4) CGC (1) RNGA (1)

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