Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1767 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8398 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9100 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1767 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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