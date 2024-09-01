2 копейки 1767 года СПМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе SINCONA AG за 4600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность AU (2) XF (14) VF (15) F (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) AU55 (2) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (2)

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