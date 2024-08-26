Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1767 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU58 ННР
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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