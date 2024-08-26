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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1767 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1767 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1767 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Holmasto - March 12, 2022
Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Гривенник 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1767 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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