5 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность UNC (12) AU (31) XF (42) VF (34) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (14) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (4) DETAILS (8) Сервис NGC (11) ННР (4) PCGS (9) RNGA (8)

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