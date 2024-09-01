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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3509 $
Цена в валюте аукциона 520000 JPY
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - October 9, 2022
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - October 9, 2022
Продавец RedSquare
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF25 NGC
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 7, 2020
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF25 NGC
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1767 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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