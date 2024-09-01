Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3509 $
Цена в валюте аукциона 520000 JPY
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?
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