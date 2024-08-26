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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1767 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1767 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1767 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1767 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6568 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1767 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU50 RNGA
Цена
1245 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия Полтина 1767 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полтина 1767 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
1572 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полтина 1767 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1767 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия Полтина 1767 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1767 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1767 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rauch - December 7, 2012
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1767 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1767 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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