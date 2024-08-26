Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1767 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1767 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6568 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU50 RNGA
Цена
1245 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
1572 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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