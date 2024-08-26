Полтина 1767 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1767 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6568 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность AU (2) XF (3) VF (2) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (1) Сервис RNGA (1)