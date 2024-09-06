1 рубль 1767 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Русское Наследие за 2000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

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