Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1767 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Грубый чекан

Аверс монеты - 1 рубль 1767 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1767 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Русское Наследие за 2000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1767 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1767 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск