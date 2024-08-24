Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Портрет уже
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 92,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет уже. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22757 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37375 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
7021 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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