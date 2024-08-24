10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет уже. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22757 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37375 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

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