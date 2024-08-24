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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Портрет уже

Аверс монеты - 10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет уже - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет уже - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 92,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет уже. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22757 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37375 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
7021 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
7770 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где купить?
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1767 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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