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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,47 гр
  • Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 295,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1767 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99218 проданному на аукционе Heritage Auctions за 810 USD. Торги состоялись 22 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1767 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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