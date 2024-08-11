Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,47 гр
- Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 295,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1767 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99218 проданному на аукционе Heritage Auctions за 810 USD. Торги состоялись 22 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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