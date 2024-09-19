20 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 65000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность AU (9) XF (12) VF (9) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (1) VF30 (4) Сервис ННР (5)

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