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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 235,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 65000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6600 RUB
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 20 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1767 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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