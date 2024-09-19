Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 235,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 65000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45 ННР
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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