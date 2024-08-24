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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1767 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1767 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1767 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,006,280

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (247)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Русское Наследие за 48000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1767 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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