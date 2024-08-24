Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1767 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,006,280
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (247)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Русское Наследие за 48000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.
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Сохранность AU
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Сохранность Нет оценки
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Дата 23 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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