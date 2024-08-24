5 копеек 1767 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Русское Наследие за 48000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.

Сохранность UNC (13) AU (78) XF (46) VF (60) F (8) Нет оценки (42) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (2) AU58 (7) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (6) XF45 (8) XF40 (5) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (2) DETAILS (13) BN (17) Сервис NGC (19) RNGA (9) PCGS (2)

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