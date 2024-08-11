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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1767 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1767 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1767 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (331) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе AURORA за 420000 RUB. Торги состоялись 25 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4870 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Varesi - May 1, 2024
Продавец Varesi
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1767 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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