Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Грубый чекан
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2300000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
2930 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
862 $
Цена в валюте аукциона 78000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где продать?
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