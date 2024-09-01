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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Грубый чекан

Аверс монеты - 1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2300000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
2930 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
862 $
Цена в валюте аукциона 78000 RUB
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS62 ННР
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность F12
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1767 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1767 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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