1 рубль 1767 года ММД EI "Московский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2300000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность UNC (3) AU (29) XF (9) VF (19) F (6) VG (5) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (5) AU55 (6) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (3) VF20 (3) F12 (2) DETAILS (2) Сервис RNGA (5) ННР (6)

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