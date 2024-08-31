5 копеек 1767 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6152 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 600 EUR. Торги состоялись 10 октября 2006.

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