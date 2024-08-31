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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1767 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1767 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1767 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6152 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 600 EUR. Торги состоялись 10 октября 2006.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность UNC
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Россия 5 копеек 1767 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 декабря 1998
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1767 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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