Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1767 года СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Грубый чекан
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,210,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ EI T.I.. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Александр за 33000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (3)
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
1038 $
Цена в валюте аукциона 1038 USD
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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