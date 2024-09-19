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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1767 года СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Грубый чекан

Аверс монеты - 1 рубль 1767 года СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1767 года СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,210,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ EI T.I.. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Александр за 33000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (3)
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
1038 $
Цена в валюте аукциона 1038 USD
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
608 $
Цена в валюте аукциона 54750 RUB
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1767 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1767 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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