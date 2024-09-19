5 копеек 1767 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7342 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 450 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность AU (2) XF (11) VF (15) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (4) VF25 (1) VF20 (1)

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