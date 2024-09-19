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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1767 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1767 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1767 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7342 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 450 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • DNW (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (2)
  • NOONANS (1)
  • Rare Coins (6)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (7)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1767 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1767 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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