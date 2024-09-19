Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1767 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7342 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 450 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1767 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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