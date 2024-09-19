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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1767 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1767 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1767 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Денга1700

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
711 $
Цена в валюте аукциона 652 EUR
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность G4 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 5 копеек 1767 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1767 "Сестрорецкий монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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