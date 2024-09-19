Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1767 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Денга1700
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность G4 BN
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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