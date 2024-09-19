5 копеек 1767 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1767 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность AU (2) XF (16) VF (8) F (6) G (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (6) VF35 (2) VF20 (2) G4 (1) DETAILS (1) BN (3) Сервис RNGA (2)

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