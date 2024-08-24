Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". "П" перевернута (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "П" перевернута
Фотография: Heritage Auctions Europe
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 92,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. "П" перевернута. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31398 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24675 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
10500 $
Цена в валюте аукциона 10500 USD
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
7650 $
Цена в валюте аукциона 7650 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?
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