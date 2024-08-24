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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". "П" перевернута (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "П" перевернута

Аверс монеты - 10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" "П" перевернута - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" "П" перевернута - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 92,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. "П" перевернута. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31398 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24675 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
10500 $
Цена в валюте аукциона 10500 USD
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
7650 $
Цена в валюте аукциона 7650 USD
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Tosunidis Coin House - December 14, 2021
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Bolaffi - June 6, 2014
Продавец Bolaffi
Дата 6 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 19, 2009
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 19, 2009
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Spink - March 18, 2009
Продавец Spink
Дата 18 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1767 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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