10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". "П" перевернута (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. "П" перевернута. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31398 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24675 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

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