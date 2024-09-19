Денга 1767 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1767 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе MUNZE за 82500 RUB. Торги состоялись 18 января 2023.

Сохранность UNC (3) AU (23) XF (24) VF (17) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) AU58 (10) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (4) XF40 (7) VF35 (3) VF30 (1) BN (7) Сервис NGC (5) PCGS (6) CGC (1) RNGA (1)

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