Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1767 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,623,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1767 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе MUNZE за 82500 RUB. Торги состоялись 18 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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