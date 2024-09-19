Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1767 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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