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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1767 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1767 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1767 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40
Цена
593 $
Цена в валюте аукциона 40946 RUB
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность F
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Россия 2 копейки 1767 "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - February 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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