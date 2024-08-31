Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа". Без обозначения минцмейстера (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1767 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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