Полтина 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа". Без обозначения минцмейстера (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1767 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

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