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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 550,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1767 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1767 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1767 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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