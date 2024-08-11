Гривенник 1767 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1767 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность UNC (2) AU (17) XF (9) VF (9) F (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF25 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (4) PCGS (1) ННР (1)

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