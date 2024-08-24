Денга 1767 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1416 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2023.

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