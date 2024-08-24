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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1767 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1767 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1767 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1416 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
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