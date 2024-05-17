Stephen Album Rare Coins
Описание фирмы
- Название Stephen Album Rare Coins
- Страна США
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://www.stevealbum.com/
Офис в Санта-Роза
- Страна США
- Город Санта-Роза
- Адрес Sebastopol Rd, 2585
- Телефон +1 7075392120
- Email info@stevealbum.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
14 апреля 2025 Internet Auction 32 800 76,825 $
24 марта 2025 Internet Auction 31 1200 105,720 $
24 февраля 2025 Accumulations & Collections Auction 1 750 234,795 $
23 января 2025 26 января 2025 Auction 51 4150 1,827,525 $
2 декабря 2024 Internet Auction 30 1075 108,070 $
4 ноября 2024 5 ноября 2024 Internet Auction 29 1800 194,615 $
19 сентября 2024 22 сентября 2024 Auction 50 4501 1,497,755 $
22 июля 2024 23 июля 2024 Internet Auction 28 1650 168,900 $
13 июня 2024 16 июня 2024 Auction 49 4075 2,176,015 $
29 апреля 2024 Internet Auction 27 1075 108,775 $
1 апреля 2024 2 апреля 2024 Internet Auction 26 1800 142,675 $
4 марта 2024 5 марта 2024 Internet Auction 25 1984 217,665 $
18 января 2024 21 января 2024 Auction 48 3650 1,711,510 $
27 ноября 2023 28 ноября 2023 Internet Auction 24 1395 133,320 $
30 октября 2023 31 октября 2023 Internet Auction 23 1500 177,345 $
9 октября 2023 Literature Auction 2 707 46,915 $
14 сентября 2023 17 сентября 2023 AUCTION #47 3397 1,925,270 $
14 августа 2023 15 августа 2023 Internet Auction 22 1600 173,990 $
10 июля 2023 11 июля 2023 Internet Auction 21 2197 213,845 $
18 мая 2023 21 мая 2023 AUCTION #46 2790 1,648,775 $